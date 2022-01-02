Больше без тренера
Клуб из французской Лиги 1 остался без главного тренера. Монако досрочно расторгло контракт с 50-летним специалистом.
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Причиной такого решения боссов "красно-белых" стало отсутствие индивидуального прогресса команды и не слишком хорошие отношения Нико Ковача с футболистами.
Отметим, что соглашение хорвата с французским клубом было рассчитано до 2023 года.
Игра против Ренна, которая завершился победой Монако (2:1), стала последней для Нико во главе клуба. Ковач не будет руководить командой 2 января в кубковой встрече против Кевии.
За 19 туров Монако заработало 29 баллов и идет на 6-м месте.
Карьера Ковача в Монако
- Хорватский специалист впервые встал к рулю клуба в июле 2020-го.
- Под руководством Ковача Монако отыграл 74 матча.
- В сезоне-2021/2022 команда провела 30 матчей, в которых клуб 14 раз праздновал победу, 9 раз сводил встречу к мировому и потерпел 7 поражений.