Монако хотіло орендувати Циганкова: лідер Динамо відмовив французам

Віктор Циганков мав шанс перейти у клуб із Ліги Монако. Але футболіст сам відмовив французькій команді.

Відмовив французам

Монако хотів орендувати Віктора Циганкова у Динамо. У контракті мала бути опція викупу футболіста за 20 мільйонів євро.

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Однак правий вінгер відповів відмовою на пропозицію. 24-річний футболіст не хоче продовжувати кар'єру у французькій лізі та грати в оренді.

Монако з 33 очками посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Вихованець Динамо вирушив із командою у другі тренувальні збори, які відбуваються у Туреччині.

Статистика Циганкова у Динамо