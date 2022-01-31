Відмовив французам
Монако хотів орендувати Віктора Циганкова у Динамо. У контракті мала бути опція викупу футболіста за 20 мільйонів євро.
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Однак правий вінгер відповів відмовою на пропозицію. 24-річний футболіст не хоче продовжувати кар'єру у французькій лізі та грати в оренді.
Монако з 33 очками посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Ліги 1.
Вихованець Динамо вирушив із командою у другі тренувальні збори, які відбуваються у Туреччині.
Статистика Циганкова у Динамо
- У сезоні-2021/2022 Віктор Циганков відіграв 25 матчів, у яких наколотив 11 голів та зробив 4 асисти.
- Динамівець завершив першу частину чемпіонату на другій позиції у бомбардирських перегонах.
- Футболіст має чинну угоду з киянами до кінця червня 2023 року.
- За даними Transfermarkt, вартість Циганкова складає 25 мільйонів євро.