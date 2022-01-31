Отказал французам

Монако хотел арендовать Виктора Цыганкова у Динамо. В контракте должна была быть опция выкупа футболиста за 20 миллионов евро.

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Однако правый вингер ответил отказом на предложение. 24-летний футболист не хочет продолжать карьеру во французской лиге и играть в аренде.

Монако с 33 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Воспитанник Динамо отправился с командой во вторые тренировочные сборы, которые проходят в Турции.

Статистика Цыганкова в Динамо