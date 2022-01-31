Отказал французам
Монако хотел арендовать Виктора Цыганкова у Динамо. В контракте должна была быть опция выкупа футболиста за 20 миллионов евро.
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Однако правый вингер ответил отказом на предложение. 24-летний футболист не хочет продолжать карьеру во французской лиге и играть в аренде.
Монако с 33 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Воспитанник Динамо отправился с командой во вторые тренировочные сборы, которые проходят в Турции.
Статистика Цыганкова в Динамо
- В сезоне-2021/2022 Виктор Цыганков сыграл 25 матчей, в которых наколотил 11 голов и сделал 4 асисты.
- Динамовец завершил первую часть чемпионата на второй позиции в гонке бомбардиров.
- Футболист имеет действующее соглашение с киевлянами до конца июня 2023 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость Цыганкова составляет 25 миллионов евро.