МОК кваліфікував Ольгу Харлан на Олімпійські ігри-2024

Міжнародний олімпійський комітет став на захист української фехтувальниці Ольги Харлан. Відповідний лист опублікував міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Напередодні МОК підтримав українських спортсменів через скандал, який трапився на чемпіонаті світу з фехтування. Тоді через небажання тиснути руку російській спортсменці дискваліфікацію отримала українка Ольга Харлан.

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Спеціальна квота на ОІ-2024 для Харлан

Щоб розрядити ситуацію, МОК прийняв вольове рішення про кваліфікацію Ольги Харлан на Олімпіаду-2024. Лист президента МОК Томаса Баха опублікував міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Мені, як колезі-фехтувальнику, неможливо уявити, що ви відчуваєте в цей момент. Війна проти вашої країни, страждання людей в Україні, невизначеність навколо вашої участі на ЧС з фехтування в Мілані, важкі внутрішні конфлікти, які можуть бути у вас і багатьох ваших колег, а потім події, які розгорталися вчора – все це американські гірки емоцій і почуттів. Чудово, як ви справляєтеся з цією неймовірно важкою ситуацією, і я хотів би висловити вам свою повну підтримку.

Враховуючи вашу унікальну ситуацію, МОК виділить вам додаткову квоту на Олімпійські ігри-2024, якщо ви не зможете пройти кваліфікацію протягом періоду, що залишився. Ми робимо цей унікальний виняток також тому, що поточні процедури ні в якому разі не компенсують кваліфікаційні бали, які ви втратили через свою дискваліфікацію.

Зрозуміло, що ви повинні відповідати іншим критеріям прийнятності, як і будь-яка інша спортсменка.

Будьте впевнені, що МОК і надалі буде повністю солідарним з українськими спортсменами та олімпійською спільнотою України в ці надзвичайно важкі часи", – написав Бах.

, що Міжнародна федерація з фехтування всупереч рішенню рефері дискваліфікувала Ольгу Харлан на 60 днів. Це позбавляло титуловану спортсменку від подальшої участі на ЧС-2023 з фехтування, де розігрувалися кваліфікаційні очки до Олімпіади-2024.