Міжнародний олімпійський комітет вирішив й далі загравати з терористами, допустивши до Олімпійських ігор в Парижі російських та білоруських атлетів. Таке необдумане рішення викликало "цунамі" невдоволення в українському суспільстві.

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Сосновський: Росіянам немає виправдання

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський засудив допуск представників країн-агресорів. На думку фахівця, росіян не повинно бути на Олімпіаді в будь-якому статусі.

Моя думка однозначна – росіяни не мають бути допущені до Олімпійських ігор. Поки Росія – це країна-агресор, поки вона вбиває наших людей, спортсменів. Я думаю, що світ дуже жорстокий, неправий. Для мене незрозуміло, що вони роблять. Ці виправдання, що вони не винні... Немає їм виправдання. Вони винні всі, вся їхня нація. Немає добрих і поганих. Для мене це рішення – абсурдне і неприйнятне. Ми не можемо з ними перебувати, нейтральний чи ні – вони росіяни. Що змінюється від того, під яким вони прапором,

– заявив Сосновський.

Сосновський: Там, де виступають росіяни в боксі, ми не беремо участь

Тренер наголосив, що кожна українська федерація має загиблих спортсменів, не кажучи про зруйновані об'єкти інфраструктури.

У мене тільки в національній дорослій команді п'ять-шість осіб загинули. І це тільки бокс. А скільки вони зруйнували спортивних об'єктів? Для мене це неприйнятно. Я бойкотував би все. Мені незрозумілі ті моменти, коли кажуть: "Нам потрібні медалі". А як пояснити тим, які віддали життя й сьогодні з автоматами воюють і захищають?,

– сказав Сосновський.

За словами головного тренера, МОК сам собі суперечить. Спочатку відсторонили ОКР через порушення олімпійської хартії. А потім допускають атлетів з країни, яка нехтує загальними принципами. Тому позиція Сосновського однозначна – не брати участь в одних змаганнях з росіянами.

У нас прийнято рішення, що там, де виступають росіяни в боксі, ми не беремо участь. Моя позиція як тренера: я не буду перебувати в одному приміщенні, виходити в один ринг. Якби щось змінилося, я не їхатиму на ці змагання. Тренери особисті – якщо захочуть, я не можу заборонити. Моя точка зору незмінна,

– розповів Сосновський.

Зазначимо, що наразі Україна здобула одну олімпійську ліцензію в боксі. У ваговій категорії до 80 кілограмів кваліфікувався Олександр Хижняк.

У "нейтральних" росіян ще немає жодних ліцензій у боксі. Проте вони матимуть змогу потрапити в Париж через змагання на двох світових відбіркових турнірах 2024 року.

Раніше міністр молоді та спорту України Матвій Бідний закликав МОК зняти рожеві окуляри. Чиновник не виключив бойкот Олімпіади зі сторони України.