Пакети не забувайте, – Долгополов з гумором відреагував на оголошення мобілізації в росії

21 вересня 2022 , 17:29
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Олександра Долгополова

Очільник кремля владімір путін оголосив про проведення часткової мобілізації в росії, щоб нібито "захистити" самопроголошені республіки. Українці жваво коментують цю новину.

Долгополов: Відсидітися не вийшло

Зокрема, це прокоментував і екстенісист Олександр Долгополов. Колишній спортсмен вдався до гумору.

Читайте також УЄФА дала добро: президент боснійської асоціації хоче матчу з росією

Ой, виявилося тепер замість страху дубинки та ниття, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло,
– написав Долгополов у своєму твітері.

Що відомо про мобілізацію в росії

  • Під час свого термінового звернення 21 вересня владімір путін оголосив про початок часткової мобілізації. Мовиться про 300 000 резервістів.
  • Сергій шойгу оголосив "статистику втрат" серед російських військових. Він фантазує, що Україна втратила половину армії, а в росії натомість доволі незначні втрати. Окрім цього, брехун шойгу додав, що 90% російських поранених вже одужали.
  • Росіяни оголосили про намір провести всеросійський протест. Рух "Весна" закликав усіх висловитися проти "могилізації" увечері 21 вересня.
  • У російських містах почалися нечисленні акції проти мобілізації – протестувальників затримують. Московська прокуратура діє на випередження і погрожує ув'язненням на 15 років учасникам.
Автор: Дарина Жданович