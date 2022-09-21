Долгополов: Відсидітися не вийшло
Зокрема, це прокоментував і екстенісист Олександр Долгополов. Колишній спортсмен вдався до гумору.
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Ой, виявилося тепер замість страху дубинки та ниття, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло,
– написав Долгополов у своєму твітері.
Що відомо про мобілізацію в росії
- Під час свого термінового звернення 21 вересня владімір путін оголосив про початок часткової мобілізації. Мовиться про 300 000 резервістів.
- Сергій шойгу оголосив "статистику втрат" серед російських військових. Він фантазує, що Україна втратила половину армії, а в росії натомість доволі незначні втрати. Окрім цього, брехун шойгу додав, що 90% російських поранених вже одужали.
- Росіяни оголосили про намір провести всеросійський протест. Рух "Весна" закликав усіх висловитися проти "могилізації" увечері 21 вересня.
- У російських містах почалися нечисленні акції проти мобілізації – протестувальників затримують. Московська прокуратура діє на випередження і погрожує ув'язненням на 15 років учасникам.