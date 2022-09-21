Долгополов: Відсидітися не вийшло

Зокрема, це прокоментував і екстенісист Олександр Долгополов. Колишній спортсмен вдався до гумору.

Читайте також УЄФА дала добро: президент боснійської асоціації хоче матчу з росією

Ой, виявилося тепер замість страху дубинки та ниття, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло,

– написав Долгополов у своєму твітері.

Що відомо про мобілізацію в росії