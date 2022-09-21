Долгополов: Отсидеться не получилось

В частности, это прокомментировал экс-тенисист Александр Долгополов. Бывший спортсмен прибег к юмору.

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Ой, оказалось теперь вместо страха дубинки и нытья, придется идти умирать. Не сложно было догадаться об этой вполне логичной цепи, но профессор и россияне до этого не дошли. Пакеты не забывайте, отсидеться не получилось,

– написал Долгополов в своем твиттере.

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