Долгополов: Отсидеться не получилось
В частности, это прокомментировал экс-тенисист Александр Долгополов. Бывший спортсмен прибег к юмору.
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Ой, оказалось теперь вместо страха дубинки и нытья, придется идти умирать. Не сложно было догадаться об этой вполне логичной цепи, но профессор и россияне до этого не дошли. Пакеты не забывайте, отсидеться не получилось,
– написал Долгополов в своем твиттере.
Что известно о мобилизации в россии
- Во время своего срочного обращения 21 сентября владимир путин объявил о начале частичной мобилизации. Речь идет о 300 000 резервистах.
- сергей шойгу объявил "статистику потерь" среди российских военных. Он фантазирует, что Украина потеряла половину армии, а в россии довольно незначительные потери. Кроме этого, лжец шойгу добавил, что 90% российских раненых уже поправились.
- Россияне объявили о намерении провести всероссийский протест. Движение "Весна" призвало всех высказаться против "могилизации" вечером 21 сентября.
- В российских городах начались немногочисленные акции против мобилизации – протестующие задерживаются. Московская прокуратура действует на опережение и угрожает тюремным заключением на 15 лет участникам.