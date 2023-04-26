Не без участі Баха: Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення росіян

26 квітня 2023, 22:03
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Джерело:

ISSF

Президент МОК Томас Бах продовжує тиск на спортивні федерації з метою повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань. Число прихильників легалізації спортсменів країн-агресорів поповнила Міжнародна федерація спортивної стрільби.

Наприкінці березня Виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував спортивним федераціям повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань. Мета таких заходів відомства Томаса Баха – підготувати підґрунтя для участі атлетів з країн-агресорів у Олімпійських іграх-2024.

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Повзуча легалізація агресора

З того часу відбувається поступове повернення до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Підтримку рекомендаціям МОК висловила і Міжнародна федерація спортивної стрільби (ISSF). Пресслужба організації повідомила, що на засідання виконавчого комітету було розглянуто питання щодо повернення спортсменів з Росії та Білорусі у статусі нейтральних.

З цією метою буде створена спеціальна комісія, яка займатиметься допуском спортсменів з країн-агресорів згідно з рекомендаціями МОК. Тут варто зауважити, що більшість стрільців з РФ мають контракт з Міноборони, а тому підлягають забороні участі у змаганнях. 

Цікаво, що напередодні ухваленого рішення президент ISSF Лучано Россі зустрівся з главою МОК Томасом Бахом. Тож без впливу чиновника на федерацію не обійшлося.

В той самий час, ISSF висловила солідарність з Україною та запевнила у дотриманні запроваджених санкцій до атлетів з РФ та Білорусі.

Список федерацій, які повернули спортсменів країн-агресорів

  • Бокс: під власним прапором, гімном та символікою
  • Боротьба: як нейтральні атлети
  • Настільний теніс: як нейтральні атлети
  • Скейтбординг: як нейтральні атлети
  • Спортивна стрільба: як нейтральні атлети
  • Сучасне п'ятиборство: як нейтральні атлети
  • Тріатлон: як нейтральні атлети
  • Тхеквондо: як нейтральні атлети
  • Фехтування: як нейтральні атлети
Автор: Сергій Шаховець