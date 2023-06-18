Приклад для МОК: Міжнародна федерація санного спорту продовжила бан росіянам

Російська Федерація продовжує загарбницьку війну проти України. Відповідальність за злочинну діяльність керівництва РФ повинні розділити російські спортсмени.

17 червня в Бухаресті відбувся черговий конгрес Міжнародної федерації санного спорту (FIL). Більшістю голосів було ухвалено рішення щодо продовження санкцій проти Росії.

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Тверда позиція саночників стосовно агресора

Оскільки Росія продовжує злочинну війну проти України, спортсменів з країни-терористки не хочуть бачити на міжнародних змаганнях. Це дуже виважена та послідовна позиція FIL, яку варто наслідувати деяким міжнародним спортивним федераціям.

"З огляду на загарбницьку війну, яка все ще ведеться РФ проти України, наказується призупинити всі права участі спортсменів, тренерів, інструкторів та інших офіційних осіб Федерації санного спорту Росії в санкціонованих FIL змаганнях до подальшого повідомлення з метою забезпечити безпечні, мирні та чесні спортивні змагання.

Присутність російських спортсменів, тренерів та інших офіційних осіб Федерації санного спорту Росії під час проведення санкціонованих FIL спортивних змагань несе в собі високий ризик для безпеки, миролюбності та цілісності цих змагань та їх учасників (включаючи й росіян) та знаходиться під серйозною загрозою.

Цей ризик ґрунтується на причинно-наслідковій особистій участі названих осіб у змаганнях FIL і не може бути замінений менш радикальним заходом, тому призупинення участі є пропорційним, поки причиною цього є військові дії в Україні – відсторонення буде продовжено", – йдеться в офіційній заяві FIL.

Варто додати, що за продовження бану росіян проголосували 22 делегати конгресу, 1 висловився проти, а ще 5 – утрималися.