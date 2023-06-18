17 июня в Бухаресте прошел очередной конгресс Международной федерации санного спорта (FIL). Большинством голосов было принято решение о продлении санкций против России.

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Жесткая позиция саночников по отношению к агрессору

Поскольку Россия продолжает преступную войну против Украины, спортсменов из страны-террористки не хотят видеть на международных соревнованиях. Это очень взвешенная и последовательная позиция FIL, которую следует перенять некоторым международным спортивным федерациям.

"Учитывая захватническую войну, которая все еще ведется РФ против Украины, предписывается приостановить все права участия спортсменов, тренеров, инструкторов и других официальных лиц Федерации санного спорта России в санкционированных FIL соревнованиях к дальнейшему сообщению с целью обеспечить безопасные, мирные и честные спортивные соревнования .

Присутствие российских спортсменов, тренеров и других официальных лиц Федерации санного спорта России во время проведения санкционированных FIL спортивных соревнований несет в себе высокий риск безопасности, миролюбия и целостности этих соревнований и их участников (включая и россиян) и находится под серьезной угрозой.

Этот риск основывается на причинно-следственном непосредственном участии названных лиц в соревнованиях FIL и не может быть заменен менее радикальным мероприятием, поэтому приостановка участия пропорциональна, пока причиной этого являются военные действия в Украине – отстранение будет продолжено", – говорится в официальном заявлении FIL.

Стоит добавить, что за продление бана россиян проголосовали 22 делегата конгресса, 1 высказался против, а еще 5 – воздержались.

Напомним, что МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям. Однако ряд ассоциаций демонстрируют здравый смысл и не соглашаются на амнистию террористов.