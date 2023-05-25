Терористам тут не раді: міжнародна федерація лижного спорту продовжила бан для росіян

Напередодні, 24 травня, відбулося засідання Ради Міжнародної федерації лижного спорту (FIS). Серед іншого розглядали питання щодо участі спортсменів з країн-терористок у міжнародних змаганнях.

Попри велике бажання росіян мати ще один майданчик для своєї пропаганди, федарація вкотре продемонструвала свою принциповість. Тому зараз десь сумують Соловйов та Скабєєва.

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Бан для росіян та білорусів продовжуєтья

FIS після закінчення наради опублікувала офіційне рішення, яке є єдиним правильним.

Чинна політика FIS, яка не дозволяє російським і білоруським спортсменам і офіційним особам брати участь у змаганнях під нашою егідою, залишатиметься в силі до подальшого повідомлення

– йдеться у заяві організації.

Шкода, що далеко не всі спортивні організації мають самоповагу та готові залишатися на стороні добра та здорового глузду.

Список міжнародних організацій інших видів спорту, які вже допустили росіян:

Настільний теніс;

Важка атлетика;

Фехтування;

Плавання;

Тхеквондо;

Дзюдо;

Боротьба.