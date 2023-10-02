Не треба порівнювати з УЄФА: Міжнародна федерація хокею не повертатиме росіян до змагань

Міжнародна федерація хокею висловилася про бан росіян на наступний рік. На фоні скандалу у футболі вона не збирається повторювати ганьбу очільників іншого виду спорту.

Наприкінці вересня УЄФА прийняла ганебне рішення повернути російські команди до 17 років до міжнародних змагань. Низка країн засудили такі дії та заявили, що бойкотуватимуть його.

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У хокей росіян не збираються повертати

Проте це стало прецедентом, російські спортсмени та пропагандисти сподівалися, що історія повториться і з хокеєм та їх представників повернуть до міжнародних змагань. Але президент Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Люк Тардіф досить чітко доніс їм свою позицію, яка країні-терористці не сподобається.

Він заявив, що агресорів не планують повертати найближчий рік в офіційні турніри ні на юніорському, ні на молодіжному рівні, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

УЄФА – це УЄФА, а ми – ІІХФ. І ми не маємо турнірів, де б грали команди до 17 років. І рішення на сезон-2023/24 вже ухвалено. Все інше можливо вже для нового сезону, якщо будуть умови,

– сказав Тардіф.

Зазначимо, що раніше через російську агресію проти України ІІХФ усунула всі збірні Росії від чемпіонатів світу у 2023 та 2024 роках.