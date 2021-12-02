Мій психолог працює з Ломаченко та Усиком, – Харлан розповіла про роботу зі спеціалістом

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про співпрацю зі спортивним психологом. Спортсменка зауважила, що неправильне налаштування перед стартом могло вплинути на поразку в Токіо.

Харлан про роботу з психологом

Зі спеціалістом спортсменка співпрацює вже понад 10 років. Їхня робота націлена на координацію та зосередженість.

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У мене є спортивний психолог. Він працює з Ломаченком, з Усиком. Я із 2008 року з ним працюю. Він як mental coach – ми працюємо з ним на координацію, зосередженість,

– зазначила Ольга

Харлан теж розповіла, що не так було в психологічній підготовці до Олімпіади у Токіо.

"Він більше сконцентрований на роботі на вправах. Можливо, в цьому і був його промах у підготовці до цієї Олімпіади. Ми не мали особистих розмов. Я впевнена, що це він розуміє, ми про це говорили", – сказала Харлан.

Як виступила Харлан у Токіо