Мій батько захищає Україну у складі ЗСУ, – Романчук про важливість медалі чемпіонату світу
Джерело:Суспільне Спорт
Український плавець Михайло Романчук здобув бронзову нагороду на дистанції 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту в Будапешті. Спортсмен розповів про важливість цієї медалі.
Романчук: Завдання було віддатись повністю
Титулований український палець розповів про свого батька, який захищає Україну у лавах Збройних Сил України. Михайло наголосив, що попри будь-які складнощі його земляки не здадуться.
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Завдання було віддатись повністю. Я це і зробив (на дистанції 800 метрів), і сил узагалі не залишилось. Мій батько зараз захищає нашу країну разом із усіма іншими військовими – ЗСУ, Нацгвардією,
– сказав Михайло.
"Єдине, що я можу зараз зробити, – це показувати високі результати, показувати, на що здатен український народ, що ми боремось до кінця, незважаючи на ситуацію в країні, ми боремось до перемоги", – додав спортсмен.
Що відомо про плавця
- З Олімпіади-2020, яка відбулась у Токіо, Михайло привіз одразу дві нагороди. На дистанції 1500 метрів вільним стилем українець здобув "срібло", а на 800 метрах вільним стилем став третім.
- Романчук боротиметься за другу медаль на Чемпіонаті світу з плавання в Будапешті. Михайло пройшов у фінал 1500 метрів вільним стилем на турнірі.
- Плавець також змагатиметься ще на двох дистанціях чемпіонату світу з водних видів спорту: у запливах на 5 та 10 кілометрів на відкритій воді.