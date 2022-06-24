Романчук: Завдання було віддатись повністю

Титулований український палець розповів про свого батька, який захищає Україну у лавах Збройних Сил України. Михайло наголосив, що попри будь-які складнощі його земляки не здадуться.

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Завдання було віддатись повністю. Я це і зробив (на дистанції 800 метрів), і сил узагалі не залишилось. Мій батько зараз захищає нашу країну разом із усіма іншими військовими – ЗСУ, Нацгвардією,

– сказав Михайло.

"Єдине, що я можу зараз зробити, – це показувати високі результати, показувати, на що здатен український народ, що ми боремось до кінця, незважаючи на ситуацію в країні, ми боремось до перемоги", – додав спортсмен.

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