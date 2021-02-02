Маркевич натякнув на відновлення кар'єри тренера

Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич натякнув на відновлення тренерської кар'єри. Маркевич не тренує з 2016 року.

Джерело: Профутбол Digital

Маркевич, який 1-го лютого відзначив 70-річчя, зізнався, що чекає запрошення очолити команду.

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Я чекаю, що хтось щось запропонує. Хотілося б, щоб пропозиція була з України, хочеться закінчити тут. Але я дійсно готовий до якогось серйозного проєкту. Скучив за роботою. Якщо Луческу в 75 років повернувся, то мені сам бог велів,

– сказав Маркевич.

Це повинно бути серйозно

Маркевич заявив, що готовий очолити клуб, який ставить завдання грати в єврокубках. Як відомо, Маркевич з Дніпром у 2015 році вийшов у фінал Ліги Європи, в якому програв Севільї.

"Із задоволенням ще б попрацював, але це повинно бути серйозно, щоб команда ставила завдання грати в єврокубках. А під єврокубки потрібні відповідні футболісти. Коли ти і в фіналі грав єврокубка, і з Металістом кроку не вистачило, то вже хочеш такого екстриму. Воно захоплює, хочеться знову зробити щось таке", – зазначив фахівець.

За словами Маркевича, клуб повинен мати бюджет 30-40 мільйонів доларів.

"А коли команди їздять на автобусах і поїздах, складно проводити нормальний тренувальний процес. Це повинен бути вагомий проєкт. Можливо, хтось прокинеться у Харкові, у Львові, в Запоріжжі або Одесі. Зараз великі міста сплять, немає серйозних команд", – резюмував Маркевич.

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