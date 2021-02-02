Бывший наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич намекнул на возобновление тренерской карьеры. Маркевич не тренирует с 2016 года.

Источник: Профутбол Digital

Маркевич, который 1-го февраля отметил 70-летие, признался, что ждет приглашения возглавить команду.

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Я жду, что кто-то что-то предложит. Хотелось бы, чтобы предложение было из Украины, хочется закончить здесь. Но я действительно готов к какому-то серьезному проекту. Соскучился по работе. Если Луческу в 75 лет вернулся, то мне сам бог велел,

– сказал Маркевич.

Это должно быть серьезно

Маркевич заявил, что готов возглавить клуб, который ставит задачу играть в еврокубках. Как известно, Маркевич с Днепром в 2015 году вышел в финал Лиги Европы, в котором проиграл Севилье.

"С удовольствием еще бы поработал, но это должно быть серьезно, чтобы команда ставила задачу играть в еврокубках. А под еврокубки нужны соответствующие футболисты. Когда ты и в финале играл еврокубка, и с Металлистом шага не хватило, то уже хочешь такого экстрима. Оно захватывает, хочется снова сделать что – то такое", – отметил специалист.

По словам Маркевича, клуб должен иметь бюджет 30-40 миллионов долларов.

"А когда команды ездят на автобусах и поездах, сложно проводить нормальный тренировочный процесс. Это должен быть весомый проект. Возможно, кто-то проснется в Харькове, во Львове, в Запорожье или Одессе. Сейчас большие города спят, нет серьезных команд", – резюмировал Маркевич.

Что известно о тренерской карьере Маркевича