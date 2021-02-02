Маркевич намекнул на возобновление карьеры тренера
Бывший наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич намекнул на возобновление тренерской карьеры. Маркевич не тренирует с 2016 года.
Источник: Профутбол Digital
Маркевич, который 1-го февраля отметил 70-летие, признался, что ждет приглашения возглавить команду.
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Я жду, что кто-то что-то предложит. Хотелось бы, чтобы предложение было из Украины, хочется закончить здесь. Но я действительно готов к какому-то серьезному проекту. Соскучился по работе. Если Луческу в 75 лет вернулся, то мне сам бог велел,
– сказал Маркевич.
Это должно быть серьезно
Маркевич заявил, что готов возглавить клуб, который ставит задачу играть в еврокубках. Как известно, Маркевич с Днепром в 2015 году вышел в финал Лиги Европы, в котором проиграл Севилье.
"С удовольствием еще бы поработал, но это должно быть серьезно, чтобы команда ставила задачу играть в еврокубках. А под еврокубки нужны соответствующие футболисты. Когда ты и в финале играл еврокубка, и с Металлистом шага не хватило, то уже хочешь такого экстрима. Оно захватывает, хочется снова сделать что – то такое", – отметил специалист.
По словам Маркевича, клуб должен иметь бюджет 30-40 миллионов долларов.
"А когда команды ездят на автобусах и поездах, сложно проводить нормальный тренировочный процесс. Это должен быть весомый проект. Возможно, кто-то проснется в Харькове, во Львове, в Запорожье или Одессе. Сейчас большие города спят, нет серьезных команд", – резюмировал Маркевич.
Что известно о тренерской карьере Маркевича
- Тренерскую карьеру Маркевич начал во львовских Карпатах в 1992 году. В 1996 году он возглавил криворожский Кривбасс. В 1999 году он работал в Металлурге Запорожья. Также возглавлял российский Анжи.
- До 2003 года Маркевич еще трижды возвращался в Карпаты.
- С 2005 года Мирон Богданович возглавлял Металлист и провел 4 матча во главе сборной Украины в 2010 году. В 2014 году возглавил Днепр.
- С 2016 года работает в Украинской ассоциации футбола. Был советником в Рух Львов.
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