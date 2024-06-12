"Не треба їхати з Іспанії": екснаставник Дніпра дав пораду Довбику щодо подальшої кар'єри

Головний тренер львівських карпат та екснаставник Дніпра Мирон Маркевич прокоментував можливий трансфер Артема Довбика в інший клуб. Він дав пораду колишньому підопічному щодо вибору нової команди.

Артем Довбик у літнє трансферне вікно може покинути Жирону. Найбільший інтерес до нападника проявляють Наполі та Мілан, однак українець веде активні переговори з Атлетіко Мадрид.

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Яку пораду Маркевич дав Довбику

Наставник Карпат вважає, що українському форварду не варто покидати Іспанію, оскільки там він почуває себе впевнено.

Мені здається, Довбику з Іспанії не треба їхати. Там він почувається впевнено. Ясно, що йому треба йти, якщо його беруть, але з Іспанії їхати не треба. Я його колись узяв у Дніпро, повірив у нього, хоча він був зовсім сирим. Зараз я йому раджу не їхати з Іспанії. Якщо його хоче Атлетіко, то треба йти туди, це вже трохи інший рівень,

– розповів Маркевич.

Мирон Маркевич був тренером Дніпра з 2014 до 2016 року. Відзначимо, що футбольний клуб Дніпро припинив існування у 2019 році, натомість згодом створили СК Дніпро-1.

Нагадаємо, що Артем Довбик перейшов у Жирону на початку серпня 2023 року.

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