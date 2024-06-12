Артем Довбик в летнее трансферное окно может покинуть Жирону. Наибольший интерес к нападающему проявляют Наполи и Милан, однако украинец ведет активные переговоры с Атлетико Мадрид.

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Какой совет Маркевич дал Довбику

Наставник Карпат считает, что украинскому форварду не стоит покидать Испанию, поскольку там он чувствует себя уверенно.

Мне кажется, Довбыку из Испании не надо уезжать. Там он чувствует себя уверенно. Ясно, что ему надо уходить, если его берут, но из Испании уезжать не надо. Я его когда-то взял в Днепр, поверил в него, хотя он был совсем сырым. Сейчас я ему советую не ехать из Испании. Если его хочет Атлетико, то надо идти туда, это уже немного другой уровень,

– рассказал Маркевич.

Справка. Мирон Маркевич был тренером Днепра с 2014 до 2016 года. Отметим, что футбольный клуб Днепр прекратил существование в 2019 году, зато впоследствии создали СК Днепр-1.

Напомним, что Артем Довбик перешел в Жирону в начале августа 2023 года.

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