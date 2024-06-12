Форвард збірної України Артем Довбик провів феноменальний сезон за Жирону. У перший же сезон в Ла Лізі нападник забив аж 24 голи, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

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Довбика визнали найкращим

Також Артем відзначився вісьмома асистами. Такі результати призвели до визнання у клубі. Довбик був номінований на звання найкращого гравця Жирони у сезоні разом із Савіо та Еріком Гарсією.

Зрештою українець і виграв цю нагороду, про що повідомив клуб у себе на сторінці в інстаграм. Окрім результативних дій у чемпіонаті, Довбик відзначився ще і двома результативними передачами в Кубку.

Нагадаємо, що Артем перейшов у Жирону з Дніпра-1 минулого літа майже за 8 мільйонів євро. У каталонському клубі українець возз'єднався зі своїм співвітчизником Віктором Циганковим.

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Українська зв'язка стала ключовою для Жирони у її найуспішнішому сезоні в історії. Команда Мічела посіла третє місце в Ла Лізі, що дозволило вперше кваліфікуватися не тільки в єврокубки, а й одразу в Лігу чемпіонів.