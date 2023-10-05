Мінспорту закликало ФІФА та УЄФА скасувати рішення про допуск росіян до міжнародних змагань

З початку повномасштабного вторгнення футбольні чиновники прийняли єдине правильне рішення – вони відсторонили всі російські футбольні команди та збірні від міжнародних змагань. Проте останнім часом тенденція почала прослідковуватися дуже неприємна.

У середині вересня стало відомо, що вперше з 24 лютого 2022 року російську бригаду арбітринь призначили на суддівство матчу Ліги націй. Після цього УЄФА дозволила російським командам до 17 років брати участь у міжнародних змаганнях, а за тиждень ФІФА пішла тим самим шляхом, щоправда, зробивши "шалене обмеження" для футболістів – ті гратимуть не за "Росію", а за "Російський футбольний союз" в офіційних матчах.

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Аргументована позиція України, з якою варто рахуватися

Такі дії футбольних чиновників викликали неабияке обурення світової спільноти. Англія заявила, що не гратиме з росіянами, попри рішення УЄФА, після чого таку позицію озвучила ще низка країн. Міністерство спорту України також не залишилося осторонь. Воно написало відкритий лист до УЄФА та ФІФА з вимогою скасувати ганебне рішення, яке обмежує права українських дітей та навело жахливу статистику звірств, які вчинила країна-агресор:

З України було викрадено та вивезено у Росію щонайменше 19 тисяч дітей. Російськими військовими зруйновано 2767 навчальних закладів в Україні. Постраждали 344 спортивних об’єктів. 95 з них – Росією зруйновано повністю або знищено частково.



Окупаційний російський режим продовжує вбивати і викрадати українських дітей, знищує об'єкти цивільної інфраструктури, включно зі стадіонами та спортивними школами, не залишаючи українським дітям можливостей не те, що для занять спортом, а для звичайного життя.



Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 504 дитини, і ще 1129 отримали поранення внаслідок російської агресії. Вже задокументовано 3209 злочинів російських окупантів проти дітей, включно з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.

Мінмолодьспорту акцентувало увагу, що через агресивні дії російських окупантів українські діти позбавлені не тільки можливості тренуватися, але й безпечно жити. Рішення ж УЄФА та ФІФА про дозвіл росіянам змагатися зі спортсменами з інших країн в очах російських юнаків, за яких так бідкаються футбольні чиновники, тільки легалізуватиме дії своєї влади.

Саме тому Україна вимагає скасування рішень футбольних органів, адже вони обмежують права українських дітей, яких росія позбавила права безпечно жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, зґвалтованим або вбитим.

Україна звернулася до всіх асоціацій-членів УЄФА з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з Росією. Офіційно про такий бойкот вже заявили асоціації футболу Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії. Ще декілька країн – Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія – заявили, що чекають подальших пояснень від УЄФА.



Ми твердо переконані, що футбол завжди має пропагувати мир, толерантність та справедливість, а не спонукати продовжувати війну та пропагувати безкарність,

– йдеться у заяві.