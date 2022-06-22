Мінімум 10 відсотків від заробітку віддаю на благодійні цілі, – тенісистка Цуренко

П'ята ракетка України Леся Цуренко розповіла про виступи, коли паралельно у її країні відбувається війна проти Росії. Тенісистка зізналась, що активно допомагає волонтерам.

Цуренко: Наразі кожен турнір на вагу золота

Досвідчена тенісистка розповіла про проблеми з ліктем, які не дають їй часто проявити свої сили на повну. Через це наразі кожен турнір та зіграний без болю матч для Лесі Цуренко на вагу золота.

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21 червня Цуренко доволі несподівано обіграла на турнірі у британському Істборні суперницю з Казахстану Єлену Рибакіну – 6:1, 5:7, 3:6.

Леся зауважила, що на цьому старті може заробити очок для підвищення у рейтингу WTA. На Вімблдоні в українки буде можливість заробити вже у фінансовому плані. Хоча бали для тенісистки є більшим пріоритетом, тому вона дивиться на основу US Open. Хороший виступ в Істборні дозволить нашій тенісистці наблизитись до основної сітки Відкритого чемпіонату США.

"Дуже багато витрачаю грошей для допомоги людям"

. Після перемоги над Рибакіною українська тенісистка зіграє в 1/8 фіналу турніру в Істборні. Суперницею Цуренко буде полячка Магда Лінетт. Поєдинок відбудеться 22 червня, орієнтовний початок зустрічі о 16:30 за Києвом.

Цуренко зізналась, що 10% від зароблених коштів витрачає на допомогу волонтерам, які допомагають українським біженцям та армії. Хоча зараз Леся витрачає значно більше. Таким вчинком тенісистка намагається наблизити перемогу України у війні проти Росії.

Тим більше, що я зараз для себе взяла за правило, що я дуже багато витрачаю грошей для допомоги тим людям, які волонтерять, або коли комусь потрібно для потреб пов'язаних із війною. Мінімум 10% я витрачаю на такі цілі – це моє правило. Скажу чесно, що виходить віддавати більше, але щонайменше 10% від зароблених грошей на кожному турнірі йде від мене на якісь різні благодійні цілі,

– заявила Цуренко.

Цуренко не забуває допомагати рідній Україні