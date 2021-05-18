Минай був останнім шансом для Мілевського

Артем Мілевський не збирається залишитись у Минаї, який вилетів з УПЛ. 36-річний футболіст 1 червня стане вільним агентом.

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Гравець поки що не визначився із своїм майбутнім. Не виключено, що форвард завершить кар'єру футболіста. Про це заявив Олександр Панков – менеджер Мілевського.

Контракт у Мілевського з Минаєм до літа 2022 року. Але була домовленість, що в Першій лізі грати не будемо. Розійдемося з Минаєм. Повернення в УПЛ – не помилка, а великий плюс для Артема. Звичайно, хотілося голів і асистів, але, на жаль, не вийшло,

– розповів агент.

Найближчим часом Мілевський вирішиться, чи є в нього мотивація залишатись у футболі, чи займатись іншими справами поза межами футбольного поля.

Зараз футболіст полетів у Білорусь. Така поїздка наштовхнула інсайдерів думати, що гравець може підписати контракт із одним із місцевих клубів. Також не виключено, що форвард може приєднатись до одного з дебютантів УПЛ у сезоні-2021/2022.

Кар'єра Мілевського у Минаї