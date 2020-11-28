Колишній нападник збірної України Артем Мілевський вирішив завершити виступи за "Динамо" Брест. Мілевський оголосив, що покидає білоруський клуб.

Після матчу "Динамо" Брест з "Німаном" (3:1) Мілевський заявив, що це останній сезон у клубі. Про це повідомляє Tribuna.com Білорусь.

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Радий, що закінчую кар'єру у брестському "Динамо", забивши сьогодні.,

– сказав Мілевський, який відзначився голом у ворота "Німана".

Разом з тим, 35-річний Мілевський переконує, що на цьому його кар'єра футболіста не закінчена.

"Ні, кар'єра не закінчена, все ще попереду", – сказав Мілевський.

Куди перейде Мілевський

"Динамо" Брест, з яким Мілевський у 2019 році виграв чемпіонат, начебто не запропонував українцю новий контракт, який закінчується в кінці грудня 2020 року.

Сам Мілевський поки не коментує своє майбутнє, але для нього пріоритет – Україна. Нещодавно ЗМІ писали, що Артем перейде в "Минай".