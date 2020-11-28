Мілевський покидає "Динамо" Брест
Колишній нападник збірної України Артем Мілевський вирішив завершити виступи за "Динамо" Брест. Мілевський оголосив, що покидає білоруський клуб.
Після матчу "Динамо" Брест з "Німаном" (3:1) Мілевський заявив, що це останній сезон у клубі. Про це повідомляє Tribuna.com Білорусь.
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Радий, що закінчую кар'єру у брестському "Динамо", забивши сьогодні.,
– сказав Мілевський, який відзначився голом у ворота "Німана".
Разом з тим, 35-річний Мілевський переконує, що на цьому його кар'єра футболіста не закінчена.
"Ні, кар'єра не закінчена, все ще попереду", – сказав Мілевський.
Куди перейде Мілевський
"Динамо" Брест, з яким Мілевський у 2019 році виграв чемпіонат, начебто не запропонував українцю новий контракт, який закінчується в кінці грудня 2020 року.
Сам Мілевський поки не коментує своє майбутнє, але для нього пріоритет – Україна. Нещодавно ЗМІ писали, що Артем перейде в "Минай".
Що відомо про кар'єру Мілевського в Україні?Артем потрапив у структуру київського "Динамо" у 2002 році. В Україні виступав тільки за "Динамо", за яке відіграв 178 ігор і забив 57 м'ячів. Також грав за "Газіентепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно" і "Кішварду". За збірну України забив 8 голів у 50 поєдинках. Срібний призер чемпіонату Європи U-21.
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