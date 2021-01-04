У неділю, 3 січня, Мілан гостював на стадіоні Беневенто у рамках 15-го туру Серії А. "Россонері" без проблем здобули три очки.

Беневенто – Мілан 0:2

Голи: Кессі, 15 (п), Леау, 49

Вилучення: Тоналі, 33 (Мілан)

Мілан відійшов до цієї зустрічі у статусі лідера Серії А та хотів довести це на футбольному полі. Вже на 15-й хвилині їм це вдалось. Гравці Беневенто незграбно пасувались біля власних воріт, що призвело до помилки, м'яч перехопив Ребіч. Захисник намагався вибити м'яч, але влучив у ногу суперника – пенальті, пише 24 канал.

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До позначки підійшов Кессі та без проблем відкрив рахунок – 0:1. Беневенто гостро відповіло біля воріт гостей. Потужний удар парирував голкіпер Доннарумма, перевівши м'яч у поперечку.

Далі декілька хвилин були не за сценарієм "россонері". Тоналі достатньо грубо зіграв проби суперника – арбітр показав жовту картку. Але побіг подивитись відео моменту. Після перегляду суддя підійшов до футболіста та показав пряму червону картку. Здається, дещо перебільшив рефері з вилученням.

Мілан у меншості був змушений грати майже весь матч. Беневенто не зумів скористатись таким подарунком долі у першому таймі. Футболісти пішли на перерву за мінімальної переваги підопічних Стефано Піолі.

Гості потужно розпочали другу 45-хвилинку, хоча й були у десятьох. Ребіч віддав передачу на хід Леау, але той зумів зупинити її лише на межі штрафного. Нападник неймовірним чином вирішив завдати удару з незручної позиції та не прогадав. Він побачив, що голкіпер вийшов з воріт та з розвороту у падінні пробив прямо у дальній кут воріт – 0:2.

Чудову нагоду дещо скоротити рахунок змарнував Лападула. Форвард відгукнувся на простріл з флангу, але м'яч після його удару пролетів значно вище воріт.

На 61-й хвилині Беневенто отримав право пробивати пенальті. Круніч, який вийшов на заміну, сфолив у власному штрафному на Капрарі. Суддя без вагань вкаазв на 11-метрову позначку. До м'яча підійшов сам Капрарі, він легко розвів м'яч та воротаря у різні кути, але не влучив у ворота.

Господарі ще декілька разів загрожували воротам суперника, але Доннарумма впевнено грав на лінії. Натомість Мілан міг збільшити рахунок. Стійка взяла на себе удар Кессі.

У підсумку – 0:2 перемога Мілана у меншості.

Після звитяги "россонері" із 37 очками продовжують очолювати таблицю Серії А. Беневенто із 18 пунктами – 10-й

Беневенто – Мілан відеоогляд