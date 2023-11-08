Воротаря збірної Італії закидали доларами із його зображенням в матчі Ліги чемпіонів: фото

Вболівальники Мілана ніяк не пробачать Джанлуїджі Доннаруммі втечу до ПСЖ. Ультрас натякнули на його фінансову жадібність, а сама команда дала відповідь на полі.

У вівторок, 7 листопада, відбувся один із топ-матчів Ліги чемпіонів 2023-2024. Мілан приймав ПСЖ та зміг взяти реванш (2:1) після розгромної поразки в Парижі, пише 24 канал.

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Під час матчу фанати Мілана провели акцію проти воротаря парижан Джанлуїджі Доннарумми. Ультрас з трибуни Curva Sud закидали італійця фальшивими доларами.

На них був зображений сам Джанлуїджі, а також містилось число "71". Також фанати вдяглись у футболки із цим числом. В рідному місті Доннарумми Неаполі воно означає "людину без принципів".



"Доларова" акція проти Джанлуїджі Доннарумми / ua.tribuna

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Причиною такої ненависті до 24-річнго воротаря є його перехід з Мілана в ПСЖ у 2021 році. Тоді Доннарумма у статусі героя Євро-2020 та чемпіона Європи відмовився підписувати новий контракт із "россонері".

У підсумку ПСЖ підписав італійця вільним агентом, а Мілан не заробив ані копійки. Тому фанати звинуватили кіпера у жаги до грошей та навіть прозвали "Доларуммою". За цей час Джанлуїджі встиг відіграти 87 матчів за ПСЖ та двічі стати чемпіоном Франції.