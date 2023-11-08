Во вторник, 7 ноября, состоялся один из топ-матчей Лиги чемпионов 2023-2024. Милан принимал ПСЖ и смог взять реванш (2:1) после разгромного поражения в Париже, пишет 24 канал.

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Во время матча фанаты Милана провели акцию против вратаря парижан Джанлуиджи Доннарруммы. Ультрас с трибуны Curva Sud забросали итальянца фальшивыми долларами.

На них был запечатлен сам Джанлуиджи, а также содержалось число "71". Также фанаты оделись в футболки с этим числом. В родном городе Доннаруммы в Неаполе оно означает "человека без принципов".



"Долларова" акция против Джанлуиджи Доннаруммы / ru.tribuna

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Причиной такой ненависти к 24-летнему вратарю является его переход из Милана в ПСЖ в 2021 году. Тогда Доннарумма в статусе героя Евро-2020 и чемпиона Европы отказался подписывать новый контракт с "россонери".

В итоге ПСЖ подписал итальянца свободным агентом, а Милан не заработал ни копейки. Поэтому фанаты обвинили кипера в жажде денег и даже прозвали "Долларуммой". За это время Джанлуиджи успел отыграть 87 матчей за ПСЖ и дважды стать чемпионом Франции.