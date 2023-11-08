Мілан – ПСЖ 2:1
Голи: Рафаель Леау, 12, Жиру, 50 – Шкріньяр, 9
Матч між Міланом та ПСЖ мав занадто багато "відсилань". Це і Доннарумма, якого вболівальники "россонері" освистували під час матчу, а перед початком закидали фейковими доларами. І Шкріньяр, який до цього шість сезонів виступав за принципового противника Мілана – Інтер, і навіть був там капітаном.
Варте уваги Магія Сікана: Шахтар сенсаційно завдає поразки Барселоні у Лізі чемпіонів – відео голу
І саме Шкріньяр відкрив рахунок в цьому матчі, коли вже на дев'ятій хвилині звільнився від опіки в штрафному майданчику та пробив головою в падінні після подачі з кутового. Його радості в цьому моменті не було меж.
Відео голу Шкріньяра
Але тривала вона не довго. Бо вже за три хвилини господарям поля вдалося зрівняти рахунок. Якщо ж ударом Жиру Доннарумма впорався, то завадити Рафаелю Леау пробити в падінні через себе ніхто із захисників парижан не зумів.
Відео голу Рафаеля Леау
У першому таймі ПСЖ мав можливість знову вийти вперед в рахунку. Але Мілан після удару Дембеле врятувала перекладина воріт.
А другий тайм для гостей розпочався не надто вдало. На 50-й хвилині після навісу з флангу Жиру протиснув того ж Шкріньяра і головою відправив м'яч у ворота суперників.
Відео голу Жиру
Обидві команди до кінця матчу могли забивати ще голи. Небезпечно зі штрафного пробивав Тео Ернандес, але Доннарумма врятував. Він же зреагував і на удар Окафора в кут воріт.
У протилежних воріт Лі Кан Ін теж небезпечно пробивав, але вдруге в цьому матчі "россонері" врятував каркас воріт – цього разу штанга.
Мілан перемагає та підіймається на третє місце в групі. Натомість ПСЖ опускається на друге місце, пропустивши вперед Боруссію.