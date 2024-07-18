Ібрагімович знову гратиме за Мілан, але є нюанс

"Россонері" підписали угоду зі шведським форвардом Ібрагімовичем. Проте йдеться не про легендарного ексгравця Мілана та низки інших європейських грандів.

Італійський клуб узгодив перший професійний контракт із сином відомого колишнього футболіста Златана Ібрагімовича. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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Продовжує шлях батька

17-річний Максиміліан Ібрагімович, як і його батько, грає на позиції форварда. Його угода з Міланом розрахована до 30 червня 2027 року.

Повідомляється, що наразі він гратиме за резервну команду Мілана у Серії C. Її тренує ексзахисник "россонері" Даніеле Бонера.

Зазначимо, що Ібрагімович-молодший перейшов у структуру Мілана у 2022 році. Раніше він грав за юнацькі команди шведського Хаммарбю.

. Златан Ібрагімович наразі працює в Мілані спортивним директором. Саме в цьому клубі він закінчив ігрову кар'єру влітку 2023 року.

Нагадаємо, що в минулій кампанії Мілан посів друге місце в Серії А. У нинішнє міжсезоння "россонері" змінили головного тренера, ним став екснаставник Шахтаря Паулу Фонсека.