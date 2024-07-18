Італійський клуб узгодив перший професійний контракт із сином відомого колишнього футболіста Златана Ібрагімовича. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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Продовжує шлях батька

17-річний Максиміліан Ібрагімович, як і його батько, грає на позиції форварда. Його угода з Міланом розрахована до 30 червня 2027 року.

Повідомляється, що наразі він гратиме за резервну команду Мілана у Серії C. Її тренує ексзахисник "россонері" Даніеле Бонера.

Зазначимо, що Ібрагімович-молодший перейшов у структуру Мілана у 2022 році. Раніше він грав за юнацькі команди шведського Хаммарбю.

До слова. Златан Ібрагімович наразі працює в Мілані спортивним директором. Саме в цьому клубі він закінчив ігрову кар'єру влітку 2023 року.

Нагадаємо, що в минулій кампанії Мілан посів друге місце в Серії А. У нинішнє міжсезоння "россонері" змінили головного тренера, ним став екснаставник Шахтаря Паулу Фонсека.