Італійський клуб узгодив перший професійний контракт із сином відомого колишнього футболіста Златана Ібрагімовича. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.
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Продовжує шлях батька
17-річний Максиміліан Ібрагімович, як і його батько, грає на позиції форварда. Його угода з Міланом розрахована до 30 червня 2027 року.
Повідомляється, що наразі він гратиме за резервну команду Мілана у Серії C. Її тренує ексзахисник "россонері" Даніеле Бонера.
Зазначимо, що Ібрагімович-молодший перейшов у структуру Мілана у 2022 році. Раніше він грав за юнацькі команди шведського Хаммарбю.
Нагадаємо, що в минулій кампанії Мілан посів друге місце в Серії А. У нинішнє міжсезоння "россонері" змінили головного тренера, ним став екснаставник Шахтаря Паулу Фонсека.