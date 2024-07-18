Итальянский клуб согласовал первый профессиональный контракт с сыном известного бывшего футболиста Златана Ибрагимовича. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Продолжает путь отца

17-летний Максимилиан Ибрагимович, как и его отец, играет на позиции форварда. Его соглашение с Миланом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Сообщается, что сейчас он будет играть за резервную команду Милана в Серии C. Ее тренирует экс-защитник "россонери" Даниэле Бонера.

Отметим, что Ибрагимович-младший перешел в структуру Милана в 2022 году. Ранее он играл за юношеские команды шведского Хаммарбю.

К слову. Златан Ибрагимович сейчас работает в Милане спортивным директором. Именно в этом клубе он закончил игровую карьеру летом 2023 года.

Напомним, что в прошлой кампании Милан занял второе место в Серии А. В нынешнее межсезонье "россонери" сменили главного тренера, им стал экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека.