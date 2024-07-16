Один із таких стався в матчі другої ліги Естонії між Хар'ю та талліннським Калевом U-21. У ньому гравець гостей забив унікальний гол, зважившись на удар, якого ніхто не очікував, пише 24 Канал.

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Нестандартне рішення

Господарі поля були явними фаворитами поєдинку й на 52-й хвилині повели в рахунку 2:1. Молодіжній команді Калева довелося починати гру з центра поля, що вона зробила дуже ефектно та ефективно.

Традиційне введення м'яча мав зробити 21-річний фінський форвард Онні Суутарі. Він стояв обличчям до своїх воріт, щоб віддати пас одному зі своїх партнерів, проте в останній момент вирішив діяти нестандартно.

Нападник різко обернувся в бік половини поля суперника й одразу завдав удару, здивувавши голкіпера суперника, який вийшов з воріт. Тому лише залишалося спостерігати як м'яч залітає йому за комірець.

Красивий гол з центра поля: дивіться відео

Важливо. Правила ФІФА дозволяють зараховувати такі голи з центра поля, якщо свисток арбітра почав або продовжив гру.

Зазначимо, що врешті-решт матч закінчився з рахунком 3:3. Онні Суутарі провів на полі 55 хвилин та відзначився дублем.