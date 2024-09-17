Історичне протистояння повертається: онлайн-трансляція матчу Мілан – Ліверпуль
У вівторок, 17 вересня, розпочалися матчі нового формату Ліги чемпіонів. Програму першого єврокубкового дня завершить історичне протистояння Мілана та Ліверпуля.
17 вересня розпочався перший тур Ліги чемпіонів у новому форматі. На кінець першого єврокубкового дня припав історичний матч Мілан – Ліверпуль, пише 24 канал.
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Повернення історичного протистояння
Обидві команди стартують у Лізі чемпіонів під керівництвом нових тренерів. Мілан нещодавно очолив Паулу Фонсека, а Ліверпуль після відставки легендарного Юргена Клоппа, підписав на тренерську посаду Арне Слота.
Команди зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів у 2005 році. Цей поєдинок став найбільш незабутнім для вболівальників. Тоді Ліверпуль переміг за результатами серії післяматчевих пенальті попри те, що після першого тайму програвав з рахунком 0:3. В другому таймі команда з 6 хвилин зуміла зрівняти рахунок і перевести матч на пенальті. Цікавий факт, що саме в тому матчі вирішальний 11-метровий удар не забив легенда українського футболу, Андрій Шевченко.
Де дивитися матч
Дивитися онлайн матч Мілан – Ліверпуль користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.
Сайт 24 Каналу також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.
МІЛАН – ЛІВЕРПУЛЬ
Мілан: Меньян – Калабрія, Павловіч, Томорі, Ернандес – Рейндерс, Фофана – Пулішич, Лофтус-Чік, Леау – Мората.
Ліверпуль: Аліссон – Цимікас, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Макаллістер, Гравенберх, Собослаї – Гакпо, Жота, Салах.
Мілан та Ліверпуль провели 4 очних зустрічі в рамках Ліги чемпіонів і дві з них – у фіналах. У 2005 році мерсисайдці здійснили диво-камбек після 0:3 у першому таймі. Підопічні Рафаеля Бенітеса забили тричі після перерви та здобули трофей у команди Андрія Шевченка по пенальті. А ось за два роки, у 2007-му, Мілан вже взяв реванш – 2:1 з дублем Філіппо Індзагі. Ще два матчі команди зіграли в групі ЛЧ у сезоні 2021-2022. Тоді команда Юргена Клоппа двічі була сильнішою – 3:2 вдома та 2:1 на виїзді. Господарі теж вже на місці. Ліверпуль прибув на "Сан-Сіро".
Історія матчів
Мілан та Ліверпуль провели 4 очних зустрічі в рамках Ліги чемпіонів і дві з них – у фіналах. У 2005 році мерсисайдці здійснили диво-камбек після 0:3 у першому таймі.
Підопічні Рафаеля Бенітеса забили тричі після перерви та здобули трофей у команди Андрія Шевченка по пенальті. А ось за два роки, у 2007-му, Мілан вже взяв реванш – 2:1 з дублем Філіппо Індзагі.
Ще два матчі команди зіграли в групі ЛЧ у сезоні 2021-2022. Тоді команда Юргена Клоппа двічі була сильнішою – 3:2 вдома та 2:1 на виїзді.
Господарі теж вже на місці.
Ліверпуль прибув на "Сан-Сіро".