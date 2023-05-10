Матчі між Міланом та Інтером називаються Derby della Madonnina або Derby di Milano. Ця назва походить від однієї з визначних пам’яток міста – Мадонніни – статуї Діви Марії на верхівці Домського собору в Мілані.

Перший матч між командами провели 10 січня 1909 року. З того часу Мілан та Інтер зіграли один проти одного 235 матчів. Чотири з них були в рамках Ліги чемпіонів. 10 травня 2023 року команди знову зустрінуться в цьому турнірі. 24 Канал згадує попередні матчі між Міланом та Інтером в Лізі чемпіонів.

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Шевченко вирішує

Вперше в Лізі чемпіонів Мілан та Інтер зіграли один проти одного в сезоні 2002/2003. І тоді це був півфінал турніру. Перший матч виявився домашнім для "россонері". Але перемогти нікому в цьому матчі не вдалося, як і забити голів. Тож нічия 0:0.

У другому матчі Шевченко таки забив гол за Мілан ще у першому таймі. Інтеру далося наприкінці зустрічі зрівняти рахунок. Однак на більше "нерадзуррі" не спромоглися. Тоді за правильом виїздного голу Мілан пройшов далі. Хоча обидва матчі було зіграно на одному і тому ж стадіоні.

У фіналі тоді Мілан зустрівся з ще однією італійською командою – Ювентусом. Матч теж закінчився без забитих голів, і переможця Ліги чемпіонів визначали в серії пенальті. Так сталося, що вирішальний удар був за Шевченком – він його забив та приніс перемогу Мілану.

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"Пекельний" матч

Італійські тифозі славляться своєю поведінкою як на трибунах, так і за її межами. І деколи вона перетворюється в проблему для клубів. Саме так сталося й у випадку з Інтером.

У сезоні 2004/2005 жереб знову звів два міланські клуби в Лізі чемпіонів. Правда цього разу на стадії чвертьфіналу.

На відміну від попередньої зустрічі в турнірі, команди вирішили справу з голами не відкладати – Мілан переміг вдома з рахунком 2:0. Другий гол у ворота Інтера забив саме Шевченко.

А от матч через тиждень увійшов в історію Ліги чемпіонів. Шевченко знову відкрив рахунок у зустрічі у першому таймі. А в другому таймі на 73-й хвилині арбітр не зарахував гол Камб’яссо. Таке рішення не надто сподобалося фанатам Інтера. І вони почали закидувати поле різними предметами, у тому числі фаєрами. Саме один з таких фаєрів влучив в голкіпера Мілана Діда. Після цього арбітр зупинив гру та забрав команди з поля. Він планував поновити матч, коли вболівальники на трибунах заспокояться. Але цього так і не сталося. Тож гру так і не дограли, а Інтеру зарахували технічну поразку.

Відеоогляд чвертьфінальних матчів між Міланом та Інтером у 2005 році

Мілан тоді знову дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. А там на "россонері" чекав Ліверпуль в Стамбулі.

Щодо Шевченка, то саме він є найкращим бомбардиром міланського дербі – 14 голів.

Відео всіх голів Андрія Шевченка в міланському дербі