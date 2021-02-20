Мілан – Інтер: як завершиться пекельний двобій – прогноз

Мілан 21 лютого зіграє з Інтером у центральному матчі 23 туру Серії А. Букмекери оцінили шанси клубів на звитягу у цьому протистоянні.

Мілан – Інтер: спекотне протистояння

На вболівальників чекатиме цікавий поєдинок між лідерами. Зустрічаються лідер та друга команда Серії А. Мілан поступається лише одним пунктом Інтеру. Тож завдяки перемозі підопічні Стефано Піолі можуть вийти у лідери таблиці.

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У минулому турі Мілан зазнав ганебної поразки від Спеції 2:0. За весь матч "россонері" не завдали жодного удару у ствір воріт суперника. Інтер підходить до поєдинку з кращим настроєм. "Нерадзуррі" святкували успіх у виїзному поєдинку над Фіорентиною (0:2).

Історія протистоянь між цими клубами є дуже багатою – 233 поєдинки. Безпосередньо у Серії А команди зіграли 197 матчів, у яких підопічні Антоніо Конте перемагали частіше – 75 разів. Футболісти Мілана мають на 11 звитяг менше – 64.

У новому 2021 році Мілан та Інтер вже зустрічались на одному полі. Наприкінці січня переможцями з цієї дуелі вийшли "нерадзуррі" 2:1.

Прогноз від Favbet на центральний матч туру

Матч 23 туру Мілан – Інтер відбудеться у неділю, 21 лютого о 16:00.

Попри те, що Мілан буде господарем цього матчу перевагу віддають їх супернику. Звитяга Інтера оцінена у 2.03. На успіх "россонері" дають трішки інші цифри – 3,75. Враховуючи рівні сили цих двох команд нічия теж може стати остаточним рахунком зустрічі – 3,70.

На вболівальників чекає результативний поєдинок. Експерти схиляються до того, що обидві команди зможуть змінити нулі на табло – 1,63.

З яким рахунком може завершитись протистояння? Швидше за все підопічні Конте здобудуть перемогу 1:2 – 8,70. Чи зможуть побачити любителі італійського футболу пенальті у зустрічі? Букмекери вважають, що жоден з гравців не пробиватиме 11 метровий удар у матчі – 1,55.

Хто відзначиться у зустрічі? Ромелу Лукаку – головний бомбардир Інтера. Саме на його гол дають найкращий коефіцієнт 2,00. Трохи більше віддають Златану Ібрагімовичу – 2,10.

Матч обіцяє бути дуже напруженим, тому не слід списувати з авторів голів і Лаутаро Мартінеса та Рафаеля Леана – 2,40 та 3,50 відповідно.