Мілан 13 лютого гостював на стадіоні Спеції у рамках 22 туру італійської Серії А. Господарі несподівано переграли лідера сезону.

Спеція – Мілан 2:0

Голи: Маджоре, 56, Бастоні, 67

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Вже на початку зустрічі першу гостроту створили господарі. Сапонара виявився найспритнішим у майданчику Мілана, отримав м'яч та вже у падінні пробивав у ствір воріт суперника – голкіпер Доннарумма був на місці.

Гості відповіли не менш гостро. Однак м'яч після удару головою від Романьйолі пролетів повз стійку.

Футболісти у три передачі створили небезпеку атаку на ворота "россонері". Але удар Естевеза був заблокований захисником.

Голів у першій 45-хвилинці фанати так і не побачили. А от по перерві господарі доволі швидко відкрили рахунок. Перед цим футболісти Спеції завдали три поспіль удари, але всі постріли були заблоковані.

На 56-й хвилині господарі таки досягнули свого. Знову швидка атака вдалась Спеції, яку вдало завершив Маджоре. Гравцю нічого вже не залишалось, як відправити м'яч у порожні ворота – 1:0.

Гості сфолили на лінії власних воріт. Естевез зі штрафного віддав передачу під удар Бастоні, який з дальньої відстані вразив володіння Мілана – 2:0.

Ібрагімович головою пробив у кут воріт, але він знову пролетів повз стійку. Фортуна цього вечора була не на стороні лідера сезону.

У підсумку – 2:0 несподівана перемога Спеції. Цікаво, що команда Стефано Піолі не завдала жодного удару у ствір воріт суперника

Спеція – Мілан відеоогляд