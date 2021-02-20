Милан 21 февраля сыграет с Интером в центральном матче 23 тура Серии А. Букмекеры оценили шансы клубов на победу в этом противостоянии.

Милан – Интер: жаркое противостояние

Болельщиков ждет интересный поединок между лидерами. Встречаются лидер и вторая команда Серии А. Милан уступает лишь одним пунктом Интеру. Поэтому благодаря победе подопечные Стефано Пиоли могут выйти в лидеры таблицы.

Достоин внимания Скандал в ЛЧ: как сербские фанаты оскорбили игрока Милана Ибрагимовича

В прошлом туре Милан потерпел позорное поражение от Специи 2:0. За весь матч "россонери" не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Интер подходит к поединку с лучшим настроем. "Нерадзурри" праздновали успех в выездном поединке над Фиорентиной (0:2).

История противостояний между этими клубами является очень богатой – 233 поединка. Непосредственно в Серии А команды сыграли 197 матчей, в которых подопечные Антонио Конте побеждали чаще – 75 раз. Футболисты Милана имеют на 11 побед меньше – 64.

В новом 2021 году Милан и Интер уже встречались на одном поле. В конце января победителями из этой дуэли вышли "нерадзурри" 2: 1.

Матч 23 тура Милан – Интер состоится в воскресенье, 21 февраля в 16:00.

Прогноз от Favbet на центральный матч тура

Несмотря на то, что Милан будет хозяином этого матча предпочтение отдают их сопернику. Победа Интера оценена в 2.03. На успех "россонери" дают немножко другие цифры – 3,75. Учитывая равные силы этих двух команд ничья тоже может стать окончательным счетом встречи – 3,70.

Болельщиков ждет результативный поединок. Эксперты склоняются к тому, что обе команды смогут сменить нули на табло – 1,63.

С каким счетом может завершиться противостояние? Скорее всего подопечные Конте одержат победу 1:2 – 8,70. Смогут увидеть любители итальянского футбола пенальти во встрече? Букмекеры считают, что ни один из игроков не будет пробивать 11 метровый удар в матче – 1,55.

Кто отличится во встрече? Ромелу Лукаку – главный бомбардир Интера. Именно на его гол дают лучший коэффициент 2,00. Чуть больше отдают Златану Ибрагимовичу – 2,10.

Матч обещает быть очень напряженным, поэтому не следует списывать с авторов голов и Лаутаро Мартинеса и Рафаэля Леана – 2,40 и 3,50 соответственно.