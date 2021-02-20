Милан – Интер: как завершится адский поединок – прогноз
Милан 21 февраля сыграет с Интером в центральном матче 23 тура Серии А. Букмекеры оценили шансы клубов на победу в этом противостоянии.
Источник:24 канал
Милан – Интер: жаркое противостояние
Болельщиков ждет интересный поединок между лидерами. Встречаются лидер и вторая команда Серии А. Милан уступает лишь одним пунктом Интеру. Поэтому благодаря победе подопечные Стефано Пиоли могут выйти в лидеры таблицы.
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В прошлом туре Милан потерпел позорное поражение от Специи 2:0. За весь матч "россонери" не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Интер подходит к поединку с лучшим настроем. "Нерадзурри" праздновали успех в выездном поединке над Фиорентиной (0:2).
История противостояний между этими клубами является очень богатой – 233 поединка. Непосредственно в Серии А команды сыграли 197 матчей, в которых подопечные Антонио Конте побеждали чаще – 75 раз. Футболисты Милана имеют на 11 побед меньше – 64.
В новом 2021 году Милан и Интер уже встречались на одном поле. В конце января победителями из этой дуэли вышли "нерадзурри" 2: 1.
Прогноз от Favbet на центральный матч тура
Несмотря на то, что Милан будет хозяином этого матча предпочтение отдают их сопернику. Победа Интера оценена в 2.03. На успех "россонери" дают немножко другие цифры – 3,75. Учитывая равные силы этих двух команд ничья тоже может стать окончательным счетом встречи – 3,70.
Болельщиков ждет результативный поединок. Эксперты склоняются к тому, что обе команды смогут сменить нули на табло – 1,63.
С каким счетом может завершиться противостояние? Скорее всего подопечные Конте одержат победу 1:2 – 8,70. Смогут увидеть любители итальянского футбола пенальти во встрече? Букмекеры считают, что ни один из игроков не будет пробивать 11 метровый удар в матче – 1,55.
Кто отличится во встрече? Ромелу Лукаку – главный бомбардир Интера. Именно на его гол дают лучший коэффициент 2,00. Чуть больше отдают Златану Ибрагимовичу – 2,10.
Матч обещает быть очень напряженным, поэтому не следует списывать с авторов голов и Лаутаро Мартинеса и Рафаэля Леана – 2,40 и 3,50 соответственно.
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