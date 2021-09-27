Ліга чемпіонів повертається на "Сан-Сіро": де дивитися онлайн матч Мілан – Атлетіко

Ліга чемпіонів нарешті повертається на домашній стадіон Мілана "Сан-Сіро". Уже 28 вересня Мілан прийме у рамках 2 туру групового етапу Ліга чемпіонів мадридський Атлетіко.

Мілан – Атлетіко: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Поєдинок між Міланом та Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні поєдинок покаже тільки платформа MEGOGO.

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У прямому ефірі гру Мілан – Атлетіко покаже телеканал "MEGOGO Футбол 3". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:45.

Перегляд поєдинку доступний за підпискою "Максимальна" або "Спорт", вартість яких складає 199 та 299 гривень на місяць відповідно.