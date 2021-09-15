Ліверпуль – Мілан 3:2
Голи: Томорі, 9 (авт), Салах, 49, Хендерсон, 69 – Ребіч, 42, Діас, 44
Незабитий пенальті: Салах, 14 (Ліверпуль)
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- Ліверпуль та Мілан мають багату історію зустрічей. Достатньо згадати, що команди двічі за останні 20 років зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів.
- У 2005 році "мерсисайдці" створили "стамбульське диво" і перемогли італійців у неймовірному фіналі. "Россонері" взяли реванш через 2 роки.
- В останні роки Ліверпуль став постійним учасником Ліги чемпіонів і навіть виграв турнір у 2019 році. Водночас Мілан тільки повернуся у Лігу чемпіонів.
Агресивний початок від Ліверпуля
Підопічні Юргена Клоппа надзвичайно потужно розпочали поєдинок. "Мерсисайдці" своїм інтенсивним та агресивним футболом затиснули Мілан у штрафному.
Уже на 9 хвилині господарі відкрили рахунок у грі. Трент Александер-Арнольд обігрався із Салахом і продовжив рух у штрафний суперника. Захисник потужно пробив і м'яч рикошетом від Томорі опинився у сітці воріт.
Відео автоголу Томорі
Досить швидко на табло могло горіти 2:0. Ліверпуль отримав право пробити пенальті, але Салах не зміг переграти Меньяна. Голкіпер відбив м'яч перед собою, внаслідок чого Ліверпуль отримав ще один шанс.
Жота у падінні намагався спрямувати м'яч у ближній кут, проте голкіпер Мілана знову був на висоті. На 30 хвилині Салах міг виправитися за змарнований пенальті.
Єгиптянин завдав красивого удару з-за меж штрафного, однак і тут голкіпер Мілана був на висоті!
Подвійний удар Мілана
Тривалий час Мілан не міг банально перейти центр поля з м'ячем. Та перед свистком на перерву на поле наче випустили нових футболістів.
На 42 хвилині відновив паритет. "Россонері" провели вдалу комбінаційну атаку: Салемакерс прокинув повз гравця Ліверпуля й віддав Леау, який у штрафному знайшов Ребіча. Хорват впевнено переграв Аліссона – 1:1!
Відео голу Ребіча
Уже через 2 хвилини на табло горіло 2:1 на користь Мілана. Підопічні Стефано Піолі провели швидку атаку лівим флангом. Леау віддав у штрафний на Ребіча, але цього разу хорват вирішив не пробивати.
Анте віддав пас у центр штрафного на Ернандеса, удар якого встиг на себе взяти оборонець Ліверпуля. Та м'яч у порожні ворота добив Діас.
Відео голу Діаса
Вольова перемога Ліверпуля
Відразу по перерві Ліверпуль відігрався. Орігі прекрасним "черпаком" відрізав захист Мілана й відправив Салаха на рандеву з голкіпером. Цього разу Мохамед виграв свою дуель.
Відео голу Салаха
Забитий гол повернув впевненість команді Клоппа, яка з новим настроєм продовжила наступати на ворота Мілана.
Перевага "мерсисайдців" втілилася у третій гол на 69 хвилині. Хендерсон після кутового більярдним ударом змусив капітулювати Меньяну.
Відео голу Хендерсона
Третій гол дещо заспокоїв Ліверпуль, який контролював матч, проте грав з холодною головою. У підсумку англійці не дозволили Мілану повернутися у матч та втримали переможний результат.