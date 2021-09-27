Мілан – Атлетіко: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Поєдинок між Міланом та Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні поєдинок покаже тільки платформа MEGOGO.
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У прямому ефірі гру Мілан – Атлетіко покаже телеканал "MEGOGO Футбол 3". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:45.
Перегляд поєдинку доступний за підпискою "Максимальна" або "Спорт", вартість яких складає 199 та 299 гривень на місяць відповідно.
- У першому турі Ліги чемпіонів обидві команди втратили очки. Мілан у драматичному поєдинку поступився Ліверпулю з рахунком 3:2.
- Водночас футболісти Атлетіко дещо несподівано зіграли внічию з португальським Порту (0:0).
- Мілан та Атлетіко перетиналися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2013/2014. Тоді в обох матчах перемогли "матрацники" із загальним рахунком 5:1.
- Ліга чемпіонів вперше за 7 років повертається на "Сан-Сіро". Цікаво, що останній матч Мілана у Лізі чемпіонів перед тривалою перервою був саме проти Атлетіко. Гра відбулася 2 лютого 2014 року.