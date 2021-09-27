Милан – Атлетико: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Поединок между Миланом и Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине поединок покажет платформа MEGOGO.
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В прямом эфире игру Милан – Атлетико покажет телеканал "MEGOGO Футбол 3". Трансляция со стадиона начнется в 21:45.
Просмотр поединка доступен по подписке "Максимальная" или "Спорт", стоимость которых составляет 199 и 299 гривен в месяц соответственно.
- В первом туре Лиги чемпионов обе команды потеряли очки. Милан в драматичном поединке уступил Ливерпулю со счетом 3:2.
- В то же время футболисты Атлетико несколько неожиданно сыграли вничью с португальским Порту (0:0).
- Милан и Атлетико пересекались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2013/2014. Тогда в обоих матчах победили "матрасники" с общим счетом 5:1.
- Лига чемпионов впервые за 7 лет возвращается на "Сан-Сиро". Интересно, что последний матч Милана в Лиге чемпионов перед длительным перерывом был именно против Атлетико. Игра состоялась 2 февраля 2014 года.