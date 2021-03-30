Миколенко вперше звернувся до українців після вилучення в матчі з Фінляндією

Захисник Динамо і збірної України Віталій Миколенко подякував за підтримку після видалення в матчі з Фінляндією (1:1).

Миколенко не опускає руки після фіаско у матчі з Фінляндією. Відповідний пост він зробив у інстаграмі.

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"Хочу сказати величезне дякую кожному вболівальнику, який вірив у команду до кінця. І, звичайно ж, людям, які підтримали мене в дуже важкий момент. З вами я стану тільки сильніше", – написав Миколенко.

Що відомо про помилку Миколенка

Помилка оборонця Динамо коштувала "синьо-жовтим" перемоги у двобої з фінами. Віталій отримав червону картку і не зможе допомогти команді Шевченка у матчі з Казахстаном 31 березня.

Після двох турів кваліфікації до ЧС-2022 Україна розташувалась на третій сходинці групи D.

Відео фатальної помилки Миколенка