Миколенко впервые обратился к украинцам после удаления в матче с Финляндией
Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко поблагодарил за поддержку после удаления в матче с Финляндией (1:1).
Источник:24 канал
Миколенко не опускает руки после фиаско в матче с Финляндией. Соответствующий пост он сделал в инстаграме.
Смотрите также Почему Миколенко похоронил сборную Украины: стала известна причина
"Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее", – написал Миколенко.
Что известно об ошибке Миколенко
Ошибка защитника Динамо стоила "сине-желтым" победы в поединке с финнами. Виталий получил красную карточку и не сможет помочь команде Шевченко в матче с Казахстаном 31 марта.
После двух туров квалификации к ЧМ-2022 Украина расположилась на третьей строчке группы D.
Видео роковой ошибки Миколенко
Поделиться новостью