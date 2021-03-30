Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко поблагодарил за поддержку после удаления в матче с Финляндией (1:1).

Миколенко не опускает руки после фиаско в матче с Финляндией. Соответствующий пост он сделал в инстаграме.

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"Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее", – написал Миколенко.

Что известно об ошибке Миколенко

Ошибка защитника Динамо стоила "сине-желтым" победы в поединке с финнами. Виталий получил красную карточку и не сможет помочь команде Шевченко в матче с Казахстаном 31 марта.

После двух туров квалификации к ЧМ-2022 Украина расположилась на третьей строчке группы D.

Видео роковой ошибки Миколенко