Перший гол на "Гудісон Парк", – Миколенко подякував вболівальникам за фантастичну підтримку
Джерело:Інстаграм Віталія Миколенка
Український легіонер Евертона Віталій Миколенко відкрив лік забитим голам в нинішньому сезоні. Знаменна подія відбулася на домашньому стадіоні "ірисок".
У матчі 11-го туру чемпіонату Англії ліверпульський Евертон зіграв внічию (1:1) з Брайтоном Де Дзербі. У складі "ірисок" голом відзначився Віталій Миколенко.
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Миколенко задоволений забитим голом
В дебюті матчу український захисник опинився в штрафному майданчику "чайок" та з другої спроби відправив м'яч у сітку воріт. Для Віталія цей гол став першим на домашній арені Евертона.
Після поєдинку українець поділився своїми емоціями від забитого голу.
Перший гол на "Гудісон Парк". Неймовірні відчуття. Вболівальники були фантастичними, як завжди,
– написав Миколенко у своєму Інстаграмі.
- Зазначимо, що Віталій Миколенко захищає кольори Евертона з 2022 року. За цей час він зіграв за англійський клуб 61 матч. На рахунку лівого захисника два забиті м'ячі.
- В турнірній таблиці чемпіонату клуб Миколенка займає 15 місце, набравши 11 балів в 11 матчах. Свій наступний поєдинок Евертон зіграє 11 листопада. В цей день "іриски" зустрінуться на виїзді з Крістал Пелес, який йде на 10 місці.