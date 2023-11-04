Віталій Миколенко вийшов у старті Евертона та вже на 7-й хвилині матчу віддячив головному тренеру за довіру. Українець, який грає на позиції лівого захисника, опинився у штрафному майданчику гостей, та з другої спроби пробив голкіпера Брайтона Вербруггена, пише 24 Канал.

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Спершу удар Миколенка прийняла стійка, а вже із другої спроби завдяки рикошету від ноги суперника м'яч побував у володіннях Брайтона, який очолює колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Віталій забив свій перший гол у 10-ти зіграних поєдинках поточного сезону-2023/2024 та лише другий у футболці Евертона, за який виступає із 2022-го року.

Відео голу Миколенка

У першому таймі Брайтон мав реальний шанс забити Евертону, але гол Данка на 15-й хвилині був із офсайда.