У матчі 11-го туру чемпіонату Англії ліверпульський Евертон зіграв внічию (1:1) з Брайтоном Де Дзербі. У складі "ірисок" голом відзначився Віталій Миколенко.

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Миколенко задоволений забитим голом

В дебюті матчу український захисник опинився в штрафному майданчику "чайок" та з другої спроби відправив м'яч у сітку воріт. Для Віталія цей гол став першим на домашній арені Евертона.

Після поєдинку українець поділився своїми емоціями від забитого голу.

Перший гол на "Гудісон Парк". Неймовірні відчуття. Вболівальники були фантастичними, як завжди,

– написав Миколенко у своєму Інстаграмі.