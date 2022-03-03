Миколенко з пов'язкою капітана та прапором України вивів Евертон у Кубку Англії: незабутнє відео

Евертон 3 березня зустрічається у Кубку Англії проти Борхем Вуда. Віталій Миколенко вивів команду з капітанською пов'язкою.

Мурашки по шкірі від таких моментів

Англійські клуби знову висловили підтримку Україні, яка потерпає від російських окупантів. Евертон зробив красивий вчинок – доручив українцю Віталію Миколенку вивести команду з капітанською пов'язкою, пише 24 канал.

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Усі футболісти "ірисок" мали на своїх спинах синьо-жовті прапори. Гравці суперника тримали українські стяги у руках.

На трибунах стадіону були прапори України та плакати з Миколенком. Британці активно підтримують український народ.

Відео моменту

Нагадаємо, що в іншому кубковому матчі між Манчестер Сіті та Пітербором Олександр Зінченко теж у ролі капітана вивів "містян" на футбольне поле.

У попередньому поєдинку між Евертоном та МанСіті теж була акція на підтримку України. Зінченко та Миколенко не стримували сліз.

. Перший тайм між командами закінчився нульовою нічиєю.

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