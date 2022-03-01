Зінченко ледь стримував емоції

Олександр вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії проти Пітерборо з капітанською пов'язкою та українським стягом, повідомляє 24 канал.

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На трибунах було помітно чимало українських прапорів та плакатів зі словами підтримки.

Емоційне відео

Фернандіньо передав капітанську пов’язку українцю Олександру Зінченку на сьогоднішній матч 1/8 фіналу Кубка Англії проти Пітерборо.

Спочатку планувалося, що саме бразилець виведе Сіті на матч у якості капітана.



Олександр Зінченко / Фото Getty Images

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Вболівальники Сашка / Фото Getty Images

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